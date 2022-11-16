علاقة غريبة بين الفئران مع الموسيقى

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أثبتت تجارب علمية، أن الفئران تتفاعل مع الموسيقى وتتراقص معها مثل البشر.
وتوصلت دراسة يابانية إلى أن البشر ليسوا الوحيدين الذين يتفاعلون مع النغمات الموسيقية، بل الفئران كذلك، ولكن تمايل هذه الحيوانات يكون أقل وضوحًا، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.
الدراسة أشارت إلى أن الفئران، التي لم تتعرض سابقًا إلى الموسيقى، أظهرت قدرة فطرية على إطلاق حركات متزامنة مع أغانٍ تشمل بين 120 و140 دقة إيقاعية بالدقيقة، وهي وتيرة الإيقاع نفسها التي يتفاعل عليها البشر، بحسب باحثين من جامعة طوكيو.
من جانبه، قال العالم هيروكازو تاكاهاشي المُشارك في الدراسة: إن أدمغة الفئران تشكلت بطريقة تستجيب فيها بصورة جيدة للموسيقى.