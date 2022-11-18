علاقة وثيقة بين أمراض الجلدية والصحة العقلية

طرق الرياض زحام وتعطيل والسبب انتظار نجم ! أي الأندية أكثر دعمًا للمنتخب بالدوليين في كأس العالم؟ الریاض تحتضن قمة رایز أب الحدث الأكبر لریادة الأعمال بالشرق الأوسط معلمون عبر تويتر لوزير التعليم : بدل الانتداب الداخلي مهزلة .. لسنا أقل من سابك تركي الحمد: محمد بن سلمان لا يشد الرحال إلا لخدمة الوطن صورة ولي العهد حديث المغردين: حي ذا الشوفة يا وجه السعد تفاصيل تعديل نظام ضريبة الدخل خطيب المسجد النبوي : ما ينشر في الإعلام حول الأبراج والنجوم من الكهانة والتنجيم طفلة تنطق كلماتها الأولى ورسالة من والدتها للأمير سعود بن فرحان مشاركة ولي العهد في APEC تعكس التقدير العالمي لمكانة المملكة وقيادتها
يعتقد بشكل واسع أن أنماط الحياة غير الصحية هي السبب وراء تفشي الأمراض الجلدية، والتي إلى جانب أعراضها الجسدية المؤلمة، يمكن أن تسبب الاكتئاب والتوتر ومشاكل أخرى للصحة العقلية.
كشفت دراسة أجرتها شركة الأدوية “تيفارم”، التي تنتج علاجات بوصفة طبية فقط، أن 82% من المصابين قالوا إن إصابتهم بمرض جلدي، مثل الإكزيما، جعلهم يفتقرون إلى الثقة بالنفس، بينما أصيب آخرون بالحرج من سؤال الغرباء عن حالاتهم.
ووفقًا للباحثين فإن 32% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم فكروا في الانتحار، ومع ذلك، قال 7 من كل 10 من أصل 1000 بالغ تم اختبارهم، إنهم لم يتلقوا المشورة مطلقًا بشأن حالتهم الصحية.
وهناك أدلة كثيرة تثبت أن الناس معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بسوء الصحة العقلية عندما يتعايشون مع حالة جلدية مزمنة، وفقًا لمجموعة خبراء من An All Party Parliamentary Group.
وفسرت الطبيبة العامة وأخصائية العناية بالبشرة الدكتورة نيسا أسلم الأمر بالقول: “التأثير العاطفي لمشاكل الجلد يمكن أن يضر بكل جانب من جوانب حياة المريض، من العلاقات، إلى العمل، إلى المنزل والحياة الأسرية، ولا يوجد جزء من الحياة لا يتأثر بطريقة ما”.
وأردفت الدكتورة أسلم: “الالتهاب سمة شائعة للإكزيما والصدفية والتهاب الجلد، وهذا قد يساعد جزئيًّا في تفسير الارتباط بين الأعراض الجلدية والرفاهية النفسية. حيث يمكن أن يكون للإكزيما والصدفية غير المعالجتين تأثير خطير على نوعية الحياة، لذلك من المهم البحث عن المعلومات والدعم والتأكد من إدارة الحالة بأكبر قدر ممكن من الفعالية”.