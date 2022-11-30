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النجم البرتغالي في الدوري السعودي

على ذمة ديلي ميل.. رونالدو إلى النصر بـ 173 مليون جنيه إسترليني سنويًا

2022-11-30 الساعة 2:05
على ذمة ديلي ميل.. رونالدو إلى النصر بـ 173 مليون جنيه إسترليني سنويًا
المواطن - عاطف عبداللطيف

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اتفق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يوناتيد الإنجليزي السابق، على عقدٍ سنوي تبلغ قيمته 173 مليون جنيه إسترليني سنويًا مع نادي النصر، بحسب ما أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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انتقال رونالدو

ونشرت صحيفة ديلي ميل، اليوم الأربعاء، أن كريستيانو رونالدو اقترب من الانتقال المربح إلى نادي النصر السعودي بعد الاتفاق على شروط عقد بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني.

ونشرت الصحيفة أيضًا: بعد إنهاء عقد كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في وقت سابق من هذا الشهر، بدا أن المهاجم البرتغالي كان حريصًا على الانتقال إلى أحد الأندية في دوري أبطال أوروبا، لكنه يبدو الآن مستعدًا للانتقال إلى الشرق الأوسط.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي.

وكشفت تقارير، في وقت سابق، أن نجم كرة القدم البرتغالي، تلقى عرضاً ضخماً من نادي “النصر” ‏السعودي مقابل الانضمام إلى صفوفه، بعد رحيله عن نادي “مانشستر يونايتد”.‏

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