علي البليهي يُغادر مباراة المكسيك بسبب الإصابة

غادر المدافع علي البليهي مباراة المكسيك اضطراريًّا بسبب الإصابة في الدقيقة الـ36 من عمر الشوط الأول.

ويُعد البليهي رابع إصابة في صفوف المنتخب السعودي بعد إصابة كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني ومحمد البريك، بينما يغيب عبدالإله المالكي عن المباراة للإيقاف.

ودفع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد باللاعب رياض شراحيلي بديلًا لـ البليهي.

وتُقام مباراة السعودية والمكسيك على ملعب لوسيل في الدوحة، حيث يبحث الأخضر عن الفوز للصعود لدور الـ16 من مونديال قطر.