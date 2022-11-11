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بالبعد عن التعصب

علي هبة: مواجهة النصر والهلال لـ سان جيرمان رسالة للجمهور

2022-11-11 الساعة 1:54
علي هبة: مواجهة النصر والهلال لـ سان جيرمان رسالة للجمهور
المواطن – الرياض

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قال علي هبة الكاتب الرياضي: مباراة نجوم النصر والهلال أمام فريق باريس سان جيرمان هي رسالة للجمهور الرياضي بأن يبتعدوا عن أي تعصب.

لا للتعصب

وأضاف علي هبة في تصريحات لبرنامج الحصاد الرياضي عبر قناة 24 الرياضية: أن الرياضة تبقى رياضة وفي حدود المنافسة على أرضية الملعب.

موعد المباراة

وأشارت صحيفة “الرياضية” إلى أن المباراة ستقام يوم 19 يناير المقبل، وذلك على ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض.

 

النصر السعودي - قرعة كأس الملك

نجوم الصف الأول

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، في وقت سابق، إقامة مباراة كأس موسم الرياض بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بكامل نجومه أمام فريق مكون من نجوم ناديي الهلال والنصر خلال النسخة الثالثة من موسم الرياض.

ويلعب نجوم باريس سان جيرمان يتقدمهم الثلاثي البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي أمام فريق مكون من نجوم الهلال والنصر مثل البرازيلي تاليسكا ومواطنه بيريرا والنيجيري أودوين إيغالو والكولومبي أوسبينا والمدافع الإسباني ألفارو غونزاليس الذي واجه نجوم الفريق الباريسي الموسم الماضي عندما كان لاعبًا مع مرسيليا.

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