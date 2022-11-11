علي هبة: مواجهة النصر والهلال لـ سان جيرمان رسالة للجمهور

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قال علي هبة الكاتب الرياضي: مباراة نجوم النصر والهلال أمام فريق باريس سان جيرمان هي رسالة للجمهور الرياضي بأن يبتعدوا عن أي تعصب.
علي هبة :
مباراة نجوم #النصر و #الهلال أمام باريس سان جيرمان هي رسالة للجمهور الرياضي بأن يبتعدوا عن أي تعصب ..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@alihibah pic.twitter.com/iAvtetnlDiقد يهمّك أيضاً
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) November 10, 2022
وأضاف علي هبة في تصريحات لبرنامج الحصاد الرياضي عبر قناة 24 الرياضية: أن الرياضة تبقى رياضة وفي حدود المنافسة على أرضية الملعب.
وأشارت صحيفة “الرياضية” إلى أن المباراة ستقام يوم 19 يناير المقبل، وذلك على ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض.
أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، في وقت سابق، إقامة مباراة كأس موسم الرياض بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بكامل نجومه أمام فريق مكون من نجوم ناديي الهلال والنصر خلال النسخة الثالثة من موسم الرياض.
ويلعب نجوم باريس سان جيرمان يتقدمهم الثلاثي البرازيلي نيمار والفرنسي مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي أمام فريق مكون من نجوم الهلال والنصر مثل البرازيلي تاليسكا ومواطنه بيريرا والنيجيري أودوين إيغالو والكولومبي أوسبينا والمدافع الإسباني ألفارو غونزاليس الذي واجه نجوم الفريق الباريسي الموسم الماضي عندما كان لاعبًا مع مرسيليا.