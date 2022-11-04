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٤ أشخاص خلفها

عمران خان: كنت على علم بخطة اغتيالي

2022-11-04 الساعة 7:33
عمران خان: كنت على علم بخطة اغتيالي
المواطن - متابعة

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كشف رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، أن 4 أشخاص وضعوا خطة لاغتياله، مضيفًا: كنت على علم بها، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

تفاصيل الوقعة

ذكرت وسائل إعلام باكستانية، أمس الخميس، أن رئيس الوزراء السابق، عمران خان، أصيب خلال إطلاق نار استهدف أنصاره بينما كانوا يتوجهون إلى العاصمة إسلام آباد، فيما قُتل المسلح المشتبه فيه بإقدامه على إطلاق النار.

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وأصيب عمران خان بينما كان يشارك في مسيرة ضخمة لأجل انتقاد سياسة الحكومة الحالية في باكستان؛ مما أدى إلى حالة من الفوضى بين الجموع.

وذكرت مصادر محلية أن عمران خان أصيب في منطقة غوجران والا، فيما وردت تقارير غير مؤكدة عن إصابته في الرجل اليسرى، لكن وضعه وُصف بـ”الآمن”.

وجرى نقل رئيس الوزراء السابق البالغ 70 عامًا، بشكل سريع إلى مدينة لاهور من أجل تلقي العلاج، وسط حالة من الهلع في المكان.

وأصيب أعضاء آخرون من حزب الإنصاف، خلال إطلاق النار على عمران خان، الذي كان قد غادر منصبه وسط توتر سياسي كبير.

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