عمران خان يعود بخطاب: لست يائسًا

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وجه رئيس الوزراء السابق ورئيس حزب الإنصاف، عمران خان، خطابًا للمشاركين في المسيرة الطويلة في وزير أباد عبر تقنية الفيديو.
جاء خطاب عمران خان بعد توقف دام أسبوعًا بسبب محاولة اغتياله، حيث استأنف الحزب مسيرته الطويلة من وزير أباد، اليوم الخميس.
وواصل عمران خان خلال خطابه، الهجوم على الحكومة الحالية برئاسة شهباز شريف، قائلًا: إنه ليس يائسًا لتسريع وتيرة مسيرته الطويلة.
وأردف رئيس حزب الإنصاف أن الحكومة عارضت أجهزة التصويت الإلكترونية لأنها كانت تعلم أنه كان سيهزمها، مشيرًا إلى أنه ليس بحاجة إلى دعم المؤسسة العسكرية.
وزعم خان أن الحكومة تؤخر الانتخابات لأنها تخشى تزايد شعبيته، مشيرًا إلى أنه يريد انتخابات شفافة فقط، وأن إجراء ذلك هو الحل الوحيد لجميع المشاكل التي تواجهها البلاد.
وفتحت الشرطة تحقيقًا جنائيًّا في محاولة اغتيال عمران خان الذي يضغط منذ أشهر من أجل إجراء انتخابات مبكرة.
واتهم خان 3 أشخاص بتدبير مكيدة لاغتياله، لكنه لم يقدم أدلة على مزاعمه، التي نفتها الحكومة والجيش نفيًا قاطعًا.
وكان خان قد بدأ ما يعرف بالمسيرة الاحتجاجية الطويلة من لاهور إلى العاصمة في 28 أكتوبر.