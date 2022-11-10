Icon

الملك سلمان يتجول في قصر المصمك Icon الجوازات تعلن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي رجال Icon موثوق يضبط مشاهير الفلس : هند القحطاني تشكو التعليق ! Icon موعد عرض الخدع البصرية وطريقة حجز تذاكر موسم الرياض 2022 Icon شاهد تكريم الوزير القصبي لإلهام شاهين ونادية الجندي Icon عصابة السلب في الرياض بقبضة الشرطة Icon حساب المواطن: 3 خطوات لتحديث المستندات Icon سفارة السعودية بهيوستن تغلق أبوابها بسبب نيكول Icon بدء إيداع دعم حساب المواطن Icon احذروا رسالة تويتر بلو: ينتهي حسابك للأبد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
شعر أنها تكمله فكريًّا وعلميًّا

عمر وشهد يتخرجان من جامعة نايف بشهادة وعقد قران

2022-11-10 الساعة 8:33
عمر وشهد يتخرجان من جامعة نايف بشهادة وعقد قران
المواطن - متابعة

مواضيع ذات علاقة

من بين 250 طالبًا وطالبة، تعلق قلب عمر بشهد، حتى شهدت لهما جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بحياة جديدة تربطهما سويًّا لآخر العمر.

تفاصيل أول لقاء

يقول عمر العثيم – ماجستير في القانون الجنائي: إن أول لقاء بينه وبين شهد كان الفصل الدراسي الأول حيث كانت شهد تستفسر عن بعض الأمور الدراسية وقدم لها المساعدة.

يتابع عمر، أنه منذ ذلك الحين ظل يتعاون مع شهد حتى شعر أنها تكمله فكريًّا وعلميًّا وبمثابة الحلقة الناقصة في حياته، فعرض عليها الخطبة وتواصل مع أسرتها على الفور.

أكبر داعم لها

من جانبها، تقول شهد الرويلي: إن عمر أكبر داعم لها في حياتها العلمية، وأنه له الفضل عليها في كثير من الأمور الدراسية.

أوضح عمر وشهد أنهما سعداء بالتعرف على بعضهما، وبداية حياة جديدة، كما أشار كل منهما بشغفهما بدراسة القانون الجنائي.

ولفتت شهد إلى تحديد موعد الزواج في 29/ 9 القادم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أبرز مزايا تحديث أبل ios 16.1
تكنولوجيا

أبرز مزايا تحديث أبل ios 16.1

تكنولوجيا
القرني: الأهلي اسم كبير بجميع البطولات
الرياضة

القرني: الأهلي اسم كبير بجميع البطولات

الرياضة
وظائف بـ مدينة الملك فهد الطبية
حصاد اليوم

وظائف بـ مدينة الملك فهد الطبية

حصاد اليوم
ميسي يرشح البرازيل وفرنسا لحصد مونديال 2022
الرياضة العالمية

ميسي يرشح البرازيل وفرنسا لحصد مونديال 2022

الرياضة العالمية
صورة وتعليق: ياللي خلقت جبالها احفظ عظيم...
السعودية اليوم

صورة وتعليق: ياللي خلقت جبالها احفظ عظيم...

السعودية اليوم
الجاسر: سمعة الشركات ‏الكورية في السوق السعودي...
السعودية اليوم

الجاسر: سمعة الشركات ‏الكورية في السوق السعودي...

السعودية اليوم
كوريا الشمالية تنفي صفقات الأسلحة مع روسيا
حصاد اليوم

كوريا الشمالية تنفي صفقات الأسلحة مع روسيا

حصاد اليوم
شراكة سعودية فنلندية لتعزيز التجارة البيئية
السعودية اليوم

شراكة سعودية فنلندية لتعزيز التجارة البيئية

السعودية اليوم