عمر وشهد يتخرجان من جامعة نايف بشهادة وعقد قران

الملك سلمان يتجول في قصر المصمك الجوازات تعلن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي رجال موثوق يضبط مشاهير الفلس : هند القحطاني تشكو التعليق ! موعد عرض الخدع البصرية وطريقة حجز تذاكر موسم الرياض 2022 شاهد تكريم الوزير القصبي لإلهام شاهين ونادية الجندي عصابة السلب في الرياض بقبضة الشرطة حساب المواطن: 3 خطوات لتحديث المستندات سفارة السعودية بهيوستن تغلق أبوابها بسبب نيكول بدء إيداع دعم حساب المواطن احذروا رسالة تويتر بلو: ينتهي حسابك للأبد
من بين 250 طالبًا وطالبة، تعلق قلب عمر بشهد، حتى شهدت لهما جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بحياة جديدة تربطهما سويًّا لآخر العمر.
"ما أتوقع كنا بنتقابل، لو ما درسنا في جامعة نايف"..
بشهادة ماجستير وعقد قران، عمر وشهد يتخرجان من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية برفقة 250 طالبًا وطالبة. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/Po1B9O0zca
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) November 10, 2022
يقول عمر العثيم – ماجستير في القانون الجنائي: إن أول لقاء بينه وبين شهد كان الفصل الدراسي الأول حيث كانت شهد تستفسر عن بعض الأمور الدراسية وقدم لها المساعدة.
يتابع عمر، أنه منذ ذلك الحين ظل يتعاون مع شهد حتى شعر أنها تكمله فكريًّا وعلميًّا وبمثابة الحلقة الناقصة في حياته، فعرض عليها الخطبة وتواصل مع أسرتها على الفور.
من جانبها، تقول شهد الرويلي: إن عمر أكبر داعم لها في حياتها العلمية، وأنه له الفضل عليها في كثير من الأمور الدراسية.
أوضح عمر وشهد أنهما سعداء بالتعرف على بعضهما، وبداية حياة جديدة، كما أشار كل منهما بشغفهما بدراسة القانون الجنائي.
ولفتت شهد إلى تحديد موعد الزواج في 29/ 9 القادم.