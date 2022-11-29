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عواصف رعدية وأمطار على رابغ للغد

2022-11-29 الساعة 8:35
عواصف رعدية وأمطار على رابغ للغد
المواطن - الرياض

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم الثلاثاء، عن توقعاته بهبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة في بعض مناطق مكة المكرمة.

وذكر المركز الوطني، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يتوقع هبوب العواصف والأمطار بمنطقة رابغ، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء الساعة الرابعة عصرًا حتى غدٍ الأربعاء الساعة الـ 12 مساءً.

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وأفادت الأرصاد بالتأثيرات المصاحبة لطقس مكة المكرمة، بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتساقط البرد وسيول وانعدام في الرؤية.

تحذيرات جوية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد تكرار هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من الاثنين إلى الأربعاء، حيث تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة العربية السعودية، يصاحبها تساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدنٍّ للرؤية الأفقية.

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