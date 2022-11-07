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التدخين يزيد من الوفيات

عوامل تزيد فرص الإصابة بسرطان الرئة

2022-11-07 الساعة 4:45
عوامل تزيد فرص الإصابة بسرطان الرئة
المواطن - متابعة

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كشفت صحة جدة عن عدد من العوامل التي تزيد من فرصة الإصابة بسرطان الرئة، وذلك خلال الشهر العالمي للتوعية بالمرض.

الإصابة بسرطان الرئة

وقالت صحة جدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن عوامل الخطورة المسببة لسرطان الرئة تتمثل أولًا التدخين أو الجلوس بجانب المدخن (التدخين السلبي)، والذي يتسبب بأكثر من 85% من حالات سرطان الرئة.

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وأضافت أن العامل الثاني هو المواد المسرطنة مثل الأرسنيك، والأسبستوس، والكروم وغيرها خاصة عمال المصانع المتعرضين لها باستمرار.

وأشارت إلى أن غاز الرادون المشع يعد العامل الثالث، حيث يتواجد في الأتربة والصخور ويمكن العثور عليه داخل المباني والمنازل.

وفيات من التدخين

ولفتت في إنفوجراف آخر إلى أن 90% من حالات الوفاة بسرطان الرئة سببها التدخين، مؤكدة أن “عيادة الإقلاع عن التدخين تعد قريبة منك، وكل ما عليك أن تقرر وتكلم الصحة 937”.

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