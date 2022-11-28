عودة رياض شراحيلي تُطمئن الجماهير

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أعربت الجماهير عن سعادتها بعودة رياض شراحيلي لتدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل مواجهة المكسيك المقبلة.
ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره المكسيكي، مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.
وتعرض شراحيلي لإصابة عضلية قبل يوم واحد من انطلاق مونديال قطر 2022، واكتفى بأداء تمارين خاصة طوال الفترة الماضية، قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية بالأمس، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وتفاعلت الجماهير مع عودة رياض شراحيلي للتدريبات الجماعية، ليصبح اسم نجم الأخضر ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الاثنين.
وأكدت الجماهير أن شراحيلي هو الأفضل لتعويض غياب عبدالإله المالكي عن مباراة السعودية ضد المكسيك، بسبب الإيقاف، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية خلال مواجهة بولندا الماضية.
ولفتت الجماهير إلى أن رياض شراحيلي هو سلاح المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد الذي لم يكشف عنه حتى الآن بسبب الإصابة التي لحقت به، وتوقعت أن يتألق في حالة مشاركته ضد المكسيك.