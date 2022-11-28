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قبل مباراة المكسيك بالمونديال

عودة رياض شراحيلي تُطمئن الجماهير

2022-11-28 الساعة 11:13
عودة رياض شراحيلي تُطمئن الجماهير
المواطن - الرياض

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أعربت الجماهير عن سعادتها بعودة رياض شراحيلي لتدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل مواجهة المكسيك المقبلة.

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره المكسيكي، مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

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لاعبو المنتخب – المصدر @fifaworldcup_ar

عودة رياض شراحيلي

وتعرض شراحيلي لإصابة عضلية قبل يوم واحد من انطلاق مونديال قطر 2022، واكتفى بأداء تمارين خاصة طوال الفترة الماضية، قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية بالأمس، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

رياض شراحيلي
شراحيلي – المصدر @SaudiNT

تعويض عبدالإله المالكي

وتفاعلت الجماهير مع عودة رياض شراحيلي للتدريبات الجماعية، ليصبح اسم نجم الأخضر ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الاثنين.

عبدالإله المالكي - الأخضر
عبدالإله المالكي

وأكدت الجماهير أن شراحيلي هو الأفضل لتعويض غياب عبدالإله المالكي عن مباراة السعودية ضد المكسيك، بسبب الإيقاف، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية خلال مواجهة بولندا الماضية.

ولفتت الجماهير إلى أن رياض شراحيلي هو سلاح المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد الذي لم يكشف عنه حتى الآن بسبب الإصابة التي لحقت به، وتوقعت أن يتألق في حالة مشاركته ضد المكسيك.

رياض شراحيلي
شراحيلي

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