عين الصقر 3 تكشف القدرات الجوية السعودية

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قال قائد القوات الجوية المشاركة في تمرين “عين الصقر 3” العقيد طيار ركن خليفة العنزي: إن تمرين “عين الصقر3” تقوم بمهام تكتيكية مشتركة مع الجانب اليوناني، وذلك بمشاركة 6 طائرات من نوع إف- 15 للعمل بمهام تدريبية.
فيديو | قائد القوات الجوية المشاركة في تمرين "عين الصقر 3" العقيد طيار ركن خليفة العنزي: التمرين يهدف إلى تعزيز العلاقات بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها اليونانية#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/QliElDlsUs
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 4, 2022
وأوضح في مداخلة لبرنامج “نشرة التاسعة” على ” قناة الإخبارية” أن التمرين يهدف إلى تعزيز العلاقات بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها اليونانية، بالإضافة لإظهار ما وصلت إليه المملكة من أداء ودقة في تنفيذ المهام المقررة.
تشارك القوات الجوية الملكية بالمملكة في مناورات “عين الصقر 3″، التي تنفّذ في الفترة من 7 إلى 20 نوفمبر، في قاعدة سودا الجوية بجمهورية اليونان.
المناورات سبقتها اجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية اليونانية، تمحورت حول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها، وبناءً على ذلك وُضع برنامج كامل يشمل جميع الطلعات الجوية؛ لصقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والمساندة ودعم جاهزيتها لتبادل الخبرات في المجالات المتاحة.