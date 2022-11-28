غانا تبحث عن أمل الصعود لدور الـ16 بالمونديال أمام كوريا الجنوبية

يلتقي المنتخب الغاني نظيره الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة، ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

الأمل الوحيد

وتقام مباراة غانا وكوريا الجنوبية في الرابعة عصر اليوم، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، على استاد المدينة التعليمية، في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة والتي تضم بجانبهما منتخبي البرتغال وأوروجواي.

ويبحث منتخب غانا، الذي يقوده المدرب أوتو أدو، عن تحقيق الفوز على منافسه كوريا الجنوبية، باعتباره الأمل الوحيد لعدم مغادرة البطولة مبكراً.

هزيمة بالافتتاحية

وسقط منتخب غانا الملقب بـ”البلاك ستارز” فى المواجهة الافتتاحية بمونديال 2022 في قطر، أمام نظيره البرتغالي بـ3 أهداف مقابل هدفين، في المباراة المثيرة التي جمعت المنتخبين على استاد “974” ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة.

فيما حصد منتخب كوريا الجنوبية نقطة ثمينة من التعادل السلبي مع نظيره منتخب أوروجواي في المواجهة التي جمعتهما على ملعب المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمجموعة الثامنة والتي تضم كلاًّ من غانا والبرتغال.

بدون رصيد

ويدخل المنتخب الغاني مواجهة اليوم وهو يتذيل جدول ترتيب المجموعة الثامنة والأخيرة بدون أي رصيد من النقاط، خلف منتخبي أوروجواي وكوريا الجنوبية ولكل منهما نقطة واحدة، بينما يتصدر منتخب البرتغال الترتيب برصيد 3 نقاط.

وسيودع المنتخب الغاني منافسات النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم، حال خسارته في مواجهة الليلة، حيث سيتذيل جدول ترتيب المجموعة.

فيما يطمح منتخب كوريا الجنوبية إلى الفوز ورفع رصيده إلى 4 نقاط، من أجل زيادة فرصته في التأهل إلى الأدوار الإقصائية في المونديال للمرة الأولى منذ بلوغ دور الـ16 عام 2010.