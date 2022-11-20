غانم المفتاح يستهل افتتاح المونديال بآيات من القرآن الكريم

استهل غانم المفتاح سفير بطولة كأس العالم 2022، افتتاح المونديال بتلاوة بعض من آيات القرآن الكريم.

حديث بين غانم المفتاح وفريمان

ودار بين غانم المفتاح وبين الممثل الأمريكي الشهير مورجان فريمان بعد ذلك حديثٌ باللغة الإنجليزية حول الإنسانية والمشاعر الإيجابية، سعيًا لإيصال مفهوم أن كرة القدم والرياضة توحد جميع البشر.

ويتواجد حضور على المستويين الرسمي والجماهيري بشكل ضخم، حيث يتواجد مجموعة من أبرز القادة العرب والحضور الجماهيري لمتابعة حفل الافتتاح بجانب المباراة الافتتاحية للمونديال بين منتخبي قطر والإكوادور.

ويُشارك في الحفل مجموعة من أكبر الفنانين والمطربين في الشرق الأوسط والعالم، حيث تتواجد المطربة اللبنانية الشهيرة ميريام فارس التي تُغني أغنية من ضمن أغانٍ رئيسية للمونديال.

كما تتواجد المطربة العراقية رحمة رياض والمطربة اليمنية بلقيس في الحفل حيث شاركتا في أغنية Light The Sky وهي من ضمن الأغاني الرئيسية في مونديال قطر.

وشاركت فرقة Bts الغنائية من كوريا الجنوبية في حفل الافتتاح. كما شارك مجموعة من المطربين العرب في تقديم أغنية ” عرب” وهم ” اللبناني فضل شاكر، المصري أحمد شيبة، نوال الكويتية، الكويتي حمود الخضر، المغربي زهير بهاوي”، حيث تُعد أغنية من ضمن الأغاني العربية للمونديال القطري.

وتُقام مباريات مونديال قطر على 8 ملاعب في الدوحة، كما يتميز المونديال القطري بقرب المسافة بين الملاعب وفنادق الإقامة حيث تُعد أقصى مسافة للوصول إلى ملعب مستضيف لمباريات البطولة ما يقرب من 55 كيلو متر.