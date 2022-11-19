غداً.. طرح مزاد اللوحات الإلكتروني و3 خطوات للحصول على الخدمة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، عبر منصة أبشر، والتي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.
وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، إن المزاد يتواصل من يوم غد الأحد، وحتى الأربعاء الموافق 23 من نوفمبر 2022.
وحددت إدارة المرور طريقة الوصول إلى الخدمة من خلال الخطوات التالية:
– تسجيل الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمات من تبويب خدماتي
– ثم اختيار المرور
– اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.