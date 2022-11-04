500 ريال قيمة مخالفة مسارات السيارات

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أعلنت وزارة الداخلية، عن توقيع عقوبات على مخالفي مسارات السيارات؛ حرصًا على سلامة مستخدمي الطرق.
وقالت الإدارة العامة للمرور: انطلاقًا منها على رفع مستوى السلامة على الطرق، تمت الاستفادة من التقنية عبر كاميرات لمراقبة الطرق، وتم رصد مخالفي المسارات.
أوضحت الإدارة بأن قيمة المخالفة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد على 500 ريال؛ وذلك من أجل سلامة مستخدمي الطريق.