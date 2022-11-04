500 ريال قيمة مخالفة مسارات السيارات

أعلنت وزارة الداخلية، عن توقيع عقوبات على مخالفي مسارات السيارات؛ حرصًا على سلامة مستخدمي الطرق.

وقالت الإدارة العامة للمرور: انطلاقًا منها على رفع مستوى السلامة على الطرق، تمت الاستفادة من التقنية عبر كاميرات لمراقبة الطرق، وتم رصد مخالفي المسارات.

500 ريال:

أوضحت الإدارة بأن قيمة المخالفة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد على 500 ريال؛ وذلك من أجل سلامة مستخدمي الطريق.