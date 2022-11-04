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500 ريال قيمة مخالفة مسارات السيارات

2022-11-04 الساعة 12:08
500 ريال قيمة مخالفة مسارات السيارات
المواطن - متابعة

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أعلنت وزارة الداخلية، عن توقيع عقوبات على مخالفي مسارات السيارات؛ حرصًا على سلامة مستخدمي الطرق.

وقالت الإدارة العامة للمرور: انطلاقًا منها على رفع مستوى السلامة على الطرق، تمت الاستفادة من التقنية عبر كاميرات لمراقبة الطرق، وتم رصد مخالفي المسارات.

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500 ريال:

أوضحت الإدارة بأن قيمة المخالفة لا تقل عن 300 ريال ولا تزيد على 500 ريال؛ وذلك من أجل سلامة مستخدمي الطريق.

 

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  • عماد

    لو سمحت ما هو مخالفة المسارات. يعني متى يكون السائق مخالف مسارات.
    ملاحظة أنا أمشي بالليل وكثير من الطرق ليس بها خطوط بيض ولا الخط الاصفر لحدود الطريق مما يسبب مشكلة بالسواقة.
    كذلك هناك جزر للدوران والخدمات ومنها يكون خط للدورة واحد بنص الطريق و ليس حولها خطوط صفر ولا عيون قطط لتنبه بوجود جزيرة وحتى لوحة الاتجاه مشلوعة منها ولقد رأيت حوادث كثيرة صدم للجزر وتكون خطيرة.
    اقترح وجود عيون قطط مضيئة حول الجزر وقبلها بمسافة 50متر .وكذلك قائم عمود بلاستيك فوسفوري قبل الجزيرة بمسافة وداخل في عيون القطط.
    كذلك المطبات تتفاجئ بها وتكون عالية وتخبط مقدمة السيارة بالأرض. هل ممكن نضع لائحة فوسفورية بنص المطب وعيون قطط مضيئة قبل المطب.

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