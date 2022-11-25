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تسليم الكميات المضبوطة

غرامة كبرى تنتظر 15 مخالفًا باعوا حطبًا محليًّا

2022-11-25 الساعة 7:12
غرامة كبرى تنتظر 15 مخالفًا باعوا حطبًا محليًّا
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الجمعة، 15 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم أكثر من 23 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية، في منطقتي الرياض وعسير.

عقوبات

وأوضح المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

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وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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