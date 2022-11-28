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غرفة الرياض تعلن عن وظائف للجنسين بعدة تخصصات

2022-11-28 الساعة 11:13
غرفة الرياض تعلن عن وظائف للجنسين بعدة تخصصات
المواطن - الرياض

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أعلنت غرفة الرياض مُمثلة في مركز التدريب والتوظيف توفر وظائف (رجال / نساء) بالقطاع الخاص للثانوية فأعلى بالرياض وجازان والخرج والمنطقة الشرقية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- دعم فني (الرياض).
2- محاسب (الخرج).
3- استقبال كاشير (الرياض).
4- كاشير محاسبة (المنطقة الشرقية – قرية العليا).
5- فني كهربائي (الرياض).
6- مهندس كهربائي (الرياض).
7- مدير علاقات العملاء (الرياض).
8- مراقب عام (جازان).
9- مراقب أبنية (جازان).
10- كهربائي عام (جازان).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1444/05/04هـ الموافق 2022/11/28م.

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طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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