غرفة الرياض تعلن عن وظائف للجنسين بعدة تخصصات

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1- دعم فني (الرياض).
2- محاسب (الخرج).
3- استقبال كاشير (الرياض).
4- كاشير محاسبة (المنطقة الشرقية – قرية العليا).
5- فني كهربائي (الرياض).
6- مهندس كهربائي (الرياض).
7- مدير علاقات العملاء (الرياض).
8- مراقب عام (جازان).
9- مراقب أبنية (جازان).
10- كهربائي عام (جازان).
– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1444/05/04هـ الموافق 2022/11/28م.
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