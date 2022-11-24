غضب ألماني بعد هزيمة الماكينات أمام اليابان بالمونديال

سيطر حزن كبير على عناوين الصحف الألمانية بعد الخسارة التي تلقاها منتخب الماكينات أمام اليابان بهدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، على ملعب الخليفة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

دفاع كارثي

وكشفت الصحف الألمانية عن الأخطاء الدفاعية الكارثية التي وقع فيها منتخب ألمانيا؛ وهو ما منح اليابان الثلاث نقاط الأولى في البطولة العالمية، بالإضافة إلى خسارة المباراة الافتتاحية مرتين متتاليتين بعد خسارة مباراة 2018 التي أقيمت في روسيا.

وألقت الصحف الألمانية الضوءَ على صعوبة المجموعة التي تضم إسبانيا وكوستاريكا وبالتالي في حالة خسارة أي نقاط سيكون من الصعب تعويضها نظراً لقوة المنتخب الإسباني في مباريات كأس العالم.

لقاء إسبانيا

منتخب ألمانيا كان يتطلع في هذه المباراة لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط وذلك لتسهيل مهمته أمام إسبانيا المنافس المرشح الوحيد أمامه للتأهل، إلا أنه تفاجأ بالخسارة الأولى أمام اليابان وهو ما صعب موقفه لأنه لكي يحسم التأهل لا بد وأن يحقق الفوز على كوستاريكا وإسبانيا وهو غير مضمون إطلاقاً.

وتحت عنوان: «بداية كارثية لمنتخب ألمانيا في كأس العالم»، أكدت صحيفة بيلد أن المانشافت خدع نفسه في بداية المونديال بالهزيمة من اليابان بنتيجة 2-1، وهي نفس بداية المونديال الماضي 2018 الذي أقيم في روسيا عندما خسرت ألمانيا من المكسيك بهدف دون رد وودعت دور المجموعات.وأضافت أن منتخب ألمانيا ينتظره مباراة صعبة أمام إسبانيا يوم الأحد المقبل، ومن المقرر أن يحسم المانشافت الفوز من أجل تعويض الهزيمة أمام اليابان.

7 مباريات

وأشارت الصحيفة الألمانية في تقريرها إلى أن منتخب ألمانيا فاز مرة واحدة فقط في آخر 7 مباريات له مع إسبانيا وهو ما يؤكد صعوبة المباراة والتي لن يحسم فيها الفوز بطريقة سهلة.

وأتمت الصحيفة بأن منتخب ألمانيا لم يحافظ على الفوز والتقدم الذي كان بفضل أقدام جندوجان، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بسبب إظهار نقاط الضعف للمنتخب الياباني الذي نجح في استغلالها بشكل مميز.

ضياع الفرص

وتحدثت صحيفة كيكر، عن عدم استغلال منتخب ألمانيا للفرص رغم أنه سيطر على الكرة بنسبة تتخطى الـ75% وهو ما يؤكد أن المدرب لم يتمكن من إدارة اللقاء بشكل جيد.

وأضافت أن جميع الأمور كانت سيئة في هذه الليلة التي ستعترف بأن التاريخ لن يذكر إلا فوز اليابان في كأس العالم، بالإضافة إلى أن المنتخب الألماني خسر المباراة في الشوط الثاني فقط بعد التغييرات المميزة لمدرب اليابان.

وأكملت الصحيفة أن منتخب ألمانيا فشل في الوصول لمرمى منتخب اليابان بسبب الدفاع المتكتل بشكل مميز.

وأظهرت الصحيفة النكسة التاريخية لمنتخب ألمانيا بعد الهزيمة، وأكدت أن ألمانيا تلقت هزيمة في المباراة الافتتاحية أمام المكسيك في 2018 وأمام فرنسا في بطولة أمم أوروبا 2021، بالإضافة إلى أنها لأول مرة في كأس العالم تترك الملعب خاسرة بعد التقدم في الشوط الأول، وذلك منذ عامي 1938 و1978.

انتقادات حادة

وأخيراً وجه موقع فيلت الألماني سهام انتقاده إلى لاعبي منتخب ألمانيا وبالأخص خط الدفاع والذي وصفه بأنه من الصف الخامس.

وأوضح بأن اللا مبالاة ظهرت في أداء منتخب ألمانيا بعد تسجيل الهدف الوحيد في المباراة.

وأشار إلى أن المدرب هانسي فليك يفتقر للتركيز في الشوط الثاني والذي لم يعرف كيف يديره بالشكل الأمثل وتلقى هزيمة من فريق غير مرشح للتأهل من المجموعة.