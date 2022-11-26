غضب أوروبي من مكاسب بايدن بالحرب

أبدى كبار المسؤولين الأوروبيين غضبهم خلف الكواليس من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، متهمين الأمريكيين بجني ثروة من الحرب، بينما تعاني دول الاتحاد الأوروبي.

مكاسب هائلة

وقال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي: الحقيقة، إذا نظرت إليها بكل وضوح فإن الدولة الأكثر استفادة من هذه الحرب هي الولايات المتحدة لأنها تبيع المزيد من الغاز وبأسعار أعلى، كما تبيع أيضاً المزيد من الأسلحة، بحسب ما نقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

واعتبر أن أوروبا في منعطف تاريخي، محذراً من أن تعطيل التجارة وأسعار الطاقة المرتفعة تهدد بتأليب الرأي العام الأوروبي ضد كل من المجهود الحربي الذي يبذل لدعم أوكرانيا والتحالف عبر الأطلسي على السواء. وقال: على أمريكا أن تدرك أن الرأي العام يتغير في العديد من دول.

الاقتصاد الأوروبي

بدوره، أقر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل بأن الأمريكيين الذين وصفهم بالأصدقاء، يتخذون قرارات تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الأوروبي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت رفضت مراراً في السابق أن تكون قراراتها هي التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز أو الطاقة، مؤكدة أن الارتفاع في أسعار الغاز في أوروبا ناتج عن غزو بوتين لأوكرانيا.

أسباب الغضب

وأكد البيت الأبيض أن واشنطن رفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بشكل كبير، ومكنت بالتالي الدول الأوروبية من تنويع مصادرها بعيداً عن روسيا.

إلا أن الغضب الأوروبي يتنامى ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار الغاز الأمريكي المباع إلى أوروبا، بل أيضًا بسبب الإعانات الكبيرة والتسهيلات التي قدمتها مؤخراً إدارة بايدن إلى الشركات العالمية، بما هدد الصناعة الأوروبية.