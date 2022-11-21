غضب شديد بعد حجب تطبيق TOD

أثار حجب تطبيق TOD بشكل مفاجئ، استنكارًا وغضبًا بين رواد موقع “تويتر”، وذلك مع اشتراك الكثيرين فيه للاستمتاع بمشاهدة كأس العالم في قطر، حيث صُدم العديد بعد انقطاعه قبل ساعات من افتتاح المونديال أمس.

مطالبة بالتوضيح

وقال الكاتب ناصر الجديع في تغريدة له: “المشتركون في تطبيق TODينتظرون توضيحًا وتفسيرًا لما حدث، ولماذا تم حجب الموقع وحرمان آلاف المشتركين من المشاهدة في يوم افتتاح كأس العالم وقبل انطلاقته بساعات بعد أسابيع من الإعلانات والترويج للتطبيق عبر شركات وبنوك كبرى؟!”.

وتساءل مغرد “كيف يُسمح لشركات وبنوك ببيع التطبيق وكيف يُسمح للمشاهير بعمل إعلانات للتطبيق وبعدها يتم حجبه؟!”، وأضاف آخر: “عيب أقسم بالله خدمة سيئة طلعني من حسابي في التلفزيون ومو عارف أدخل”.

غضب عارم

فيما قال مغرد: “التطبيق أستخدمه لي أكثر من شهر لا يوجد منه أي مشاكل بالعكس فخم للمشاهدة وانصدمت من حظره مع العلم إن هناك شركات كبرى لهم أكثر من أسبوع تعلن عن التطبيق والاشتراك من خلالهم”.

بينما رد آخر بالقول “أنا اشتركت فيه أول شهر من انطلاقته كان سيئًا وما تفعل معي إلا آخر أسبوعين”، فيما تساءل آخر بشأن كيفية استرجاع مبلغ الاشتراك بعد هذا الحجب.

تعويض المشتركين

وطالب آخر بضرورة إصدار توضيح من التطبيق وليس تبريرًا فقط بل تعويضًا للمشتركين، قائلًا: “ترى إحنا بشر وصاحب قرار الحجب اتخذه كقرار شخصي وما فكر ١٪ بالمشتركين والله عيب ومهزلة.. وأنتم مستغلين الوضع عند البشر من أجل اشتراك كأس العالم حتى قناة الأطفال لا تعمل”.