غوغل تدرس التخلي عن 60% من موظفيها

تدرس الشركة العملاقة في التكنولوجيا غوغل التخلي عن آلاف الموظفين لأسباب مالية، ودب القلق بين العمال من احتمال تسريحهم قريبًا بحسب شبكة CNBC الأمريكية.

أسباب تسريح الموظفين في غوغل

ولم تتأثر أعمال غوغل بنفس القدر من الضرر الذي لحق بالعديد من نظرائها، ولكن الجمع بين الركود المحتمل والتضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة له تأثير واضح، وعلى سبيل المثال تقلصت إيرادات إعلانات يوتيوب هذا العام، كما انخفض سوق العملات المشفرة الذي أثر في نتائج غوغل بسبب انهيار بورصة العملات المشفرة.

وكانت غوغل قد تجنبت حتى الآن تخفيضات الوظائف التي ضربت شركات التكنولوجيا الأخرى مثل ميتا وتويتر مع ركود الأسواق، لكن يبدو أن الموظفين يشعرون أن دورهم قادم.

وشدد المسؤولون التنفيذيون في ألفابيت الشركة الأم لـ Google، على الحاجة إلى زيادة التركيز وخفض تكاليف المشاريع وجعل الشركة أكثر كفاءة بنسبة 20%، وكان هناك أيضًا تغيير حديث في مراجعات الأداء.

وقال الموظفون إنه قيل لهم بشكل غير رسمي إن الشركة ستسرح أكثر من 10000 شخص أي حوالي 60% من موظفيها، حيث تتوقع الشركة انخفاض عائدات الإعلانات.

تسريح الموظفين في شركات التكنولوجيا

ويأتي ذلك في الوقت الذي خفض فيه تويتر نصف قوته العاملة تحت قيادة المالك الجديد إيلون ماسك، وفي شركة HP التكنولوجية تم تسريح 6000 موظف، كما تخطط شركة أمازون كذلك لتسريحات كبيرة للموظفين قد تطال 10 آلاف شخص.