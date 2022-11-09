غيارات السيارات تفاوت في الأسعار ورقابة غائبة

يواجه قطاع غيار السيارات في المملكة، تفاوتًا كبيرًا في الأسعار بين المحال التجارية في ظل عدم وجود لائحة معتمدة بالأسعار، ليثير غضب واستياء المواطنين الذين لا يعلمون قيمة وأسعار هذه القطع.

فيديو | أسعار قطع غيار السيارات.. تفاوت يزعج المستهلكين وأحد البائعين يؤكد لـ #الراصد "الرقابة غائبة" pic.twitter.com/HSEjd7Jet2 — الراصد (@alraasd) November 9, 2022

تفاوت الأسعار

من جانبه قام برنامج “الراصد” على “قناة الإخبارية” بجولة داخل محال قطع غيارات السيارات، التي شهدت تفاوتًا كبيرًا في الأسعار من محل لآخر، وربما تكون هناك أسعار مقبولة لقطع غيار سيارات لكنها مقلدة.

جشع المحلات بدأ يشكل هاجسًا لدى الكثيرين الذين لا يعرفون قيمة الأسعار الحقيقية لقطع الغيار في ظل غياب لائحة أسعار معتمدة، وفي ظل وجود مستهلك لا يعلم الأسعار وتاجر يستغل فيما يعمل الموزعون بطرق ملتوية.