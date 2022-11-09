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مع عدم وجود لائحة معتمدة

غيارات السيارات تفاوت في الأسعار ورقابة غائبة

2022-11-09 الساعة 10:22
غيارات السيارات تفاوت في الأسعار ورقابة غائبة
المواطن - الرياض

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يواجه قطاع غيار السيارات في المملكة، تفاوتًا كبيرًا في الأسعار بين المحال التجارية في ظل عدم وجود لائحة معتمدة بالأسعار، ليثير غضب واستياء المواطنين الذين لا يعلمون قيمة وأسعار هذه القطع.

تفاوت الأسعار

من جانبه قام برنامج “الراصد” على “قناة الإخبارية” بجولة داخل محال قطع غيارات السيارات، التي شهدت تفاوتًا كبيرًا في الأسعار من محل لآخر، وربما تكون هناك أسعار مقبولة لقطع غيار سيارات لكنها مقلدة.

جشع المحلات بدأ يشكل هاجسًا لدى الكثيرين الذين لا يعرفون قيمة الأسعار الحقيقية لقطع الغيار في ظل غياب لائحة أسعار معتمدة، وفي ظل وجود مستهلك لا يعلم الأسعار وتاجر يستغل فيما يعمل الموزعون بطرق ملتوية.

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