غيوم وأمطار الخير في الحرم النبوي

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انتشرت لقطات رائعة رسمتها الأمطار في الحرم النبوي الشريف، وسط أجواء يعمها الغيوم، اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022.
وأظهر مقطع فيديو متداول حشود كبيرة من المصلين والزوار يستظلون تحت المظلات، وسط أمطار كثيفة تغمر أنحاء الحرم.
وسقطت اليوم الجمعة أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من المحافظات والمراكز والهجر في المملكة، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وما تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار.
وكان المركز الوطني للأرصاد نبه، اليوم، من هطول أمطار رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف ومركز الهدا والشفا والسيل الكبير.
وقال المركز في تنبيه اليوم: إن الأمطار تكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وتساقط البرد وسيول، تستمر إلى الساعة 10 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.