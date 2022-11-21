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قبل لقاء الأرجنتين

فؤاد أنور ينصح لاعبي الأخضر

2022-11-21 الساعة 1:49
فؤاد أنور ينصح لاعبي الأخضر
المواطن - الرياض

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وجه نجم المنتخب السعودي السابق، فؤاد أنور، رسالة إلى لاعبي الأخضر قبل مواجهة الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2022.

الأخضر يُلاقي الأرجنتين

ويبدأ الأخضر مشواره في مونديال قطر 2022 بمواجهة منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، يوم الثلاثاء المقبل، على إستاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

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ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم في قطر، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك، ويأمل الأخضر في تحقيق انطلاقة قوية والظهور بشكل مميز.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

رسالة فؤاد أنور

وقال فؤاد أنور في فيديو عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “البعض يقول إننا لم نوجه نصائح للمنتخب السعودي وهذا غير صحيح فنحن منذ شهر وتحديدًا من بداية معسكر الإعداد لكأس العالم ونوجه النصائح باستمرار”.

وأضاف: “الآن وقت الدعم والمساندة الكبيرة من الجميع للأخضر حتى يدخلون للمباريات المونديالية وهم في هدوء كامل وتركيز عالٍ”.

وتابع فؤاد أنور: “أتفق مع الكلام الذي قاله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للاعبي الأخضر، بأن يلعبوا كرة قدم ويستمتعوا داخل الملعب دون أي ضغوط، وليس هناك كلام أفضل من ذلك”.

وأردف فؤاد أنور: “شاهدوا المنتخب القطري في مباراة الافتتاح أمام الإكوادور، وما حدث لهم من خسارة بسبب أن اللاعبين ضغطوا على أنفسهم داخل الملعب ولم يدخلوا المباراة وهم مستعدون لها من جميع النواحي”.

واختتم فؤاد أنور رسالته قائلًا: “يجب على المنتخب السعودي أن يقدم كل ما عنده في هذه الفترة، ولدينا 9 لاعبين منهم 6 أساسيين سيلعبون كأس العالم للمرة الثانية تواليا بعد نسخة روسيا 2018، التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله”.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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