فالنسيا يُسجل أول هدف في مونديال قطر

نجح الإكوادوري إينير فالنسيا في إحراز أول هدف في كأس العالم 2022 في شباك المنتخب القطري من ركلة جزاء.

وتمكن فالنسيا من إحراز الهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة الـ16 من عمر الشوط الأول.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب البيت في الدوحة.