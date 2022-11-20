فالنسيا يُسجل أول هدف في مونديال قطر

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نجح الإكوادوري إينير فالنسيا في إحراز أول هدف في كأس العالم 2022 في شباك المنتخب القطري من ركلة جزاء.
منتخب #الإكوادور تقدم 1-0 منتخبنا الوطني.. الدقيقة 16 من ركلة جزاء#كأس_العالم #قطر2022#Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/QiD1kzX1Kq
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 20, 2022
وتمكن فالنسيا من إحراز الهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة الـ16 من عمر الشوط الأول.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب البيت في الدوحة.