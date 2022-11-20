فالنسيا يُضيف ثاني أهداف الإكوادور ضد قطر

واصل الإكوادوري إينير فالنسيا تألقه محرزًا ثاني أهداف منتخب بلاده في شباك قطر في افتتاح مونديال 2022.

ونجح فالنسيا في إضافة الهدف من ضربة رأسية في الدقيقة الـ31.

وكان فالنسيا نجح في إحراز أول هدف في كأس العالم 2022 في شباك المنتخب القطري من ركلة جزاء.

وتمكن فالنسيا من إحراز الهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة الـ16 من عمر الشوط الأول.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب البيت في الدوحة.