فان جال لا يخسر في كأس العالم

قاد المدير الفني لويس فان جال، منتخب هولندا الأول لكرة القدم لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022، ليحقق رقمًا استثنائيًا في تاريخ البطولة.

فان جال لا يعرف الخسارة

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن لويس فان جال، خاض 10 مباريات كمدرب في نهائيات كأس العالم، ولم يخسر في أي واحدة منها، حيث نجح في تحقيق الفوز 7 مرات وتعادل في 3 مواجهات.

وأشارت “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الرقم الذي كتبه فان جال باسمه لم يتمكن أي مدرب من تحقيقه في تاريخ كأس العالم من قبل.

تألق منتخب هولندا

ولعبت هولندا ضد قطر على استاد البيت، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في مونديال 2022، وانتهت المباراة بفوز الطواحين بهدفين دون رد.

ورفع منتخب هولندا الأول لكرة القدم رصيده إلى 7 نقاط، ليتصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما ظلت قطر بدون رصيد، ليتأهل الطواحين إلى ثمن النهائي، بصحبة السنغال صاحبة المركز الثاني بـ6 نقاط.