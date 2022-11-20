فان فيستيفال تستقبل الجماهير لمتابعة حفل افتتاح كأس العالم

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توافد الجمهور من مشجعي كأس العالم، على منطقة “فان فستيفال” في مرسول بارك بالرياض، وذلك لمشاهدة حفل افتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط.
فيديو | مراسل #الإخبارية عبدالله الرويس: افتتاح منطقة "فان فستيفال" لمشجعي #كأس_العالم في مرسول بارك#نشرة_النهار pic.twitter.com/wWnRiTF9hyقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 20, 2022
وحسب ما ذكره مراسل قناة “الإخبارية”، تنوعت فعاليات منطقة “فان فستيفال” التي تم افتتاحها لمشجعي كأس العالم في مرسول بارك، وتوافدت الأسر والشباب للتفاعل ومشاهدة هذا الحدث الرياضي العالمي.
وعن نوعية التذاكر، قال المراسل إن الفئة الأولى بـ 30 ريالًا، حيث تساعد الجمهور للجلوس في المدرجات والنظر في الشاشات الأمامية العملاقة، فيما تأتي الفئة الثانية بـ 45 ريالًا وهي الفضية وتساعد المواطنين على الدخول لأرضية الملعب والتمتع بالأجواء، أما الفئة الثالثة بـ 75 ريالًا وتضمن للمواطنين الجلوس على الكراسي الموجودة في الملعب.
وانطلق منذ قليل، في استاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، افتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط تدفق زعماء العالم ومشجعي كرة القدم.
منطقة #فان_فيستيفال ضمن مناطق #موسم_الرياض تستقبل عشاق كرق القدم لمتابعة حفل افتتاح كأس العالم 2022 في #قطر في أجواء حماسية عبر شاشات عملاقة في ملعب #مرسول بارك
تغطية وتصوير: منال الغلث
#فان_فيستيفال#موسم_الرياض#مونديال_قطر_2022#WorldCup2022#كاس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/Slvirs7ELn
— مجلة سيدتي (@sayidatynet) November 20, 2022
وتميز حفل الافتتاح بحضور عدد من زعماء العالم، من بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد.
كما حضر إلى الدوحة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الرواندي بول كاغامي.
ومزج حفل الافتتاح بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، وتصدره أحد أعضاء فرقة البوب الكوري الشهيرة “بي تي إس”.
وتتمحور رسالة الحفل حول التقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام والشمولية.
والعرض الأهم في حفل الافتتاح حمل عنوان “دريمرز” (حالمون)، وهو أغنية جديدة تنضاف إلى قائمة الأغاني الرسمية للعرس العالمي، وتحمل توقيع نجم البوب الكوري الجنوبي أحد الأعضاء السبعة لفرقة “بي تي إس” جونغكوك والمطرب القطري فهد الكبيسي.