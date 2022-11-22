فان فيستيفال تنقل الانتصار التاريخي للأخضر من استاد لوسيل

شهدت منطقة “فان فستيفال”، إحدى المناطق الترفيهية لموسم الرياض 2022، اليوم حضورًا جماهيريًا كبيرًا لمشاهدة الفوز السعودي على منتخب الأرجنتين، ضمن مباريات كأس العالم، على شاشة عملاقة وسط أجواء حماسية أشبه بواقع جماهير الأخضر في ملعب لوسيل الذي احتضن الانتصار التاريخي للمنتخب السعودي على أحد أبرز حاملي لقب المونديال بهدفين لهدف.

تشجيع المنتخب

وتوافد محبو المنتخب السعودي على منطقة فان فيستيفال؛ لتشجيع منتخبهم في مساحات واسعة مزودة بأحدث التجهيزات من شاشة عملاقة، وسماعات صوتية تنقلهم لمعايشة أحداث المباراة بمختلف التفاصيل، كما توافدت وسائل الإعلام لنقل أجواء الاحتفال بالفوز.

وتوفر المنطقة لزوار موسم الرياض مشاهدة مباريات كأس العالم في ثلاث مناطق، الأولى مخصصة لكبار الشخصيات، وأخرى للمقاعد العامة تم تخصيصها لتكون مريحة للزوار، ومنطقة في المدرجات، إلى جانب عرض DJ وعدد من العروض المتجولة.

رحلة تاريخية رياضية

وتتيح المنطقة لمشجعي مباريات كأس العالم العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والمعارض، بخيارات ترفيهية مميزة، حيث تأخذهم في رحلة تاريخية رياضية في المعرض العالمي لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، وأخرى في متحف لنادي نيوكاسل الإنجليزي، الذي يعرض العديد من المعلومات عن تاريخ وحاضر النادي، إلى جانب تجارب ترفيهية بتقنيات افتراضية خاصة بكأس العالم تشمل مختلف الأعمار.

ومن ضمن الفعاليات الموجودة في فان فيستيفال الملعب التفاعلي الذي يجعل زوار موسم الرياض يعيشون تجربة حديثة على أرضية تفاعلية لتحدي مهاراتهم الكروية مع اللاعبين، والساحة الافتراضية التي تُحيي ألعابًا تنافسية في ألعاب فيفا، فورتنايت، تيكين، وألعـاب الواقــع الافتراضي، ويمكن حجز تذاكر المنطقة عبر الرابط التالي:https://ticketmx.riyadhseason.sa/ar/d/2425/fan-festival-zone.