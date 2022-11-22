فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية
توقع الفنان فايز السعيد فوز المنتخب على كل من بولندا والمكسيك، حيث من المقرر أن يلتقي منتخب بولندا السبت القادم، فيما يلتقي منتخب المكسيك يوم الأربعاء، ضمن فعاليات بطولة كأس العالم 2022 بقطر.
الفنان فايز السعيد: أتوقع فوز السعودية على بولندا والمكسيك @FayezOfficial@Mofareh5#السعوديه_الأرجنتين#كأس_العالم_قطر_2022#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/JiO9lw8oMvقد يهمّك أيضاً
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 22, 2022
وقال السعيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج يا هلا، على قناة روتانا خليجية: أتوقع فوز المنتخب على منتخب بولندا بنتيجة 3/ 1.
كما توقع السعيد فوز المنتخب على منتخب المكسيك أيضًا، داعيًا الله أن يوفق المنتخب ويصل النهائي.
جاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية مباريات اليوم في كأس العالم 2022، كالتالي الأخضر في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البولندي، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد المدينة التعليمية، فيما تلعب الأرجنتين ضد المكسيك في اليوم ذاته على إستاد 974.