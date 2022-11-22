فايز السعيد: أتوقع فوز السعودية على بولندا والمكسيك

توقع الفنان فايز السعيد فوز المنتخب على كل من بولندا والمكسيك، حيث من المقرر أن يلتقي منتخب بولندا السبت القادم، فيما يلتقي منتخب المكسيك يوم الأربعاء، ضمن فعاليات بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وقال السعيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج يا هلا، على قناة روتانا خليجية: أتوقع فوز المنتخب على منتخب بولندا بنتيجة 3/ 1.

كما توقع السعيد فوز المنتخب على منتخب المكسيك أيضًا، داعيًا الله أن يوفق المنتخب ويصل النهائي.

الأخضر يتصدر

جاء ترتيب المجموعة الثالثة بعد نهاية مباريات اليوم في كأس العالم 2022، كالتالي الأخضر في الصدارة برصيد 3 نقاط، ثم بولندا والمكسيك برصيد نقطة لكل منهما، فيما يتذيل منتخب الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره البولندي، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد المدينة التعليمية، فيما تلعب الأرجنتين ضد المكسيك في اليوم ذاته على إستاد 974.