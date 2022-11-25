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أصوات السيارات مثل إطلاق النار

فايز المالكي يشتكي : تفحيط وإزعاج حتى طلوع الشمس

2022-11-25 الساعة 11:51
فايز المالكي يشتكي : تفحيط وإزعاج حتى طلوع الشمس
المواطن - الرياض

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وجه الفنان فايز المالكي، شكوى إلى وزارة الداخلية والجهات المعنية (الأمن العام والمرور)، من إزعاج قوي في أحد الطرق الرئيسية في الحي الذي يقيم فيه.

تفحيط وإزعاج

ونشر المالكي عبر حسابه بموقع “تويتر” مقطع فيديو يُظهر أعمال تفحيط وأصوات سيارات خلال الليل، ما يؤثر على المواطنين.

وعلق بالقول “ذو المعاناة كل يوم والله قمة الإزعاج نسألكم بالله فكونا منهم.. الحي كله يشتكي منهم تفحيط وصوت شكمانات سيارات مثل إطلاق النار.. إزعاج غير عادي إلى طلوع الشمس”.

وردّ عليه مغرد بالقول “ما يقصرون رجال الداخلية إن شاء الله”، وأكد آخر: “أسوء أنواع الإزعاج”. وأضاف آخر أنه ينزعج أيضًا من شخص يعمر بيته بحفر وهدم منذ صلاة الفجر وحتى آخر الليل، فلا يراعي وقت نوم أو صلاة.

عقوبة التفحيط

وفي وقت سابق أعاد المرور السعودي التذكير بعقوبة التفحيط والإجراءات المترتبة عليها والتي جاءت كما يل:

1 ـ عقوبة التفحيط للمرة الأولى حجز المركبة 15 يومًا، وغرامة قدرها 20 ألف ريال، والإحالة للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق السجن.

2 ـ في المرة الثانية حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.

3 ـ في المرة الثالثة حجز المركبة وغرامة مالية مقدراها 60 ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة أو سجنه.

فيما يستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمسروقة.

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