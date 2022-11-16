Icon

كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضبّاط الجامعيين Icon فرانس برس: جولة ولي العهد تؤكد سياسة السعودية أولًا Icon احتفاء خاص من رئيس إندونيسيا بـ محمد بن سلمان Icon محمد بن سلمان يشرف حفل عشاء الرئيس الإندونيسي Icon مناقشة جيدة وصادقة بين محمد بن سلمان وريشي سوناك Icon محمد بن سلمان بين الكبار .. رؤيتنا تقدمنا Icon وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان Icon الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر Icon تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة Icon قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في دورته السادسة ديسمبر القادم

فتح باب التسجيل لحضور مؤتمر الإعاقة والتأهيل

2022-11-16 الساعة 6:12
فتح باب التسجيل لحضور مؤتمر الإعاقة والتأهيل
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل عن فتح باب التسجيل للراغبين بحضور فعاليات المؤتمر، والذي ينعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جامعة الفيصل بالرياض خلال الفترة من 4-6 ديسمبر القادم.

محاور متخصصة

وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن هذا المؤتمر يتيح الفرصة للباحثين والمختصين والدارسين لحضور فعاليات المؤتمر من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر، والذي يشهد زخمًا علميًا من خلال محاوره المتخصصة في الإعاقة وهي قضايا الإعاقة بين البحث والتطبيق، وقضايا التمكين بين الطفولة والشباب، وتشتمل هذه المحاور على جوانب متنوعة منها الجوانب الطبية والتربوية والتأهيلية، والتكامل التقني والابتكار وغيرها.

قد يهمّك أيضاً
Img

لقطات لمزاح غير مقبول بين رونالدو وكانسيلو

Img

حارس مصرفي تونسي يسرق 180 ألف دولار

تمكين ذوي الإعاقة

يذكر أن المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل ينعقد تحت شعار “تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الطفولة إلى الشباب بين البحث والتطبيق” بمشاركة أكثر من 100 باحث من 30 دولة يقدمون خلالها 91 مشاركة علمية متنوعة تتضمن 53 محاضرة متخصصة، و15 ورشة عمل و41 ملصقًا علميًا، كما يشهد المؤتمر الإعلان عن الفائزين بجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة في دورتها الثالثة وتخصيص الجلسات الصباحية من المؤتمر لهم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشافي يُلمح لرحيل بوسكيتس
الرياضة العالمية

تشافي يُلمح لرحيل بوسكيتس

الرياضة العالمية
نصيحة لمن لا يتجاوز راتبه 3500 ريال
آخر الاخبار

نصيحة لمن لا يتجاوز راتبه 3500 ريال

آخر الاخبار
ماذا تعرف عن قلعة صناعة التعدين بالسعودية؟
السعودية اليوم

ماذا تعرف عن قلعة صناعة التعدين بالسعودية؟

السعودية اليوم
ماكرون: تهديدات إيران تجاوزت النطاق الإقليمي
العالم

ماكرون: تهديدات إيران تجاوزت النطاق الإقليمي

العالم
وصول ميزة ربط واتساب على 4 هواتف
تكنولوجيا

وصول ميزة ربط واتساب على 4 هواتف

تكنولوجيا
فيصل بن بندر يفتتح دورة الألعاب السعودية...
حصاد اليوم

فيصل بن بندر يفتتح دورة الألعاب السعودية...

حصاد اليوم
ميدو: فيريرا لا يريد المكسب للزمالك
الرياضة

ميدو: فيريرا لا يريد المكسب للزمالك

الرياضة
انخفاض درجات الحرارة على 4 مناطق
السعودية اليوم

انخفاض درجات الحرارة على 4 مناطق

السعودية اليوم