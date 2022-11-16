فتح باب التسجيل لحضور مؤتمر الإعاقة والتأهيل

أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل عن فتح باب التسجيل للراغبين بحضور فعاليات المؤتمر، والذي ينعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جامعة الفيصل بالرياض خلال الفترة من 4-6 ديسمبر القادم.

محاور متخصصة

وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أن هذا المؤتمر يتيح الفرصة للباحثين والمختصين والدارسين لحضور فعاليات المؤتمر من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر، والذي يشهد زخمًا علميًا من خلال محاوره المتخصصة في الإعاقة وهي قضايا الإعاقة بين البحث والتطبيق، وقضايا التمكين بين الطفولة والشباب، وتشتمل هذه المحاور على جوانب متنوعة منها الجوانب الطبية والتربوية والتأهيلية، والتكامل التقني والابتكار وغيرها.

تمكين ذوي الإعاقة

يذكر أن المؤتمر الدولي السادس للإعاقة والتأهيل ينعقد تحت شعار “تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الطفولة إلى الشباب بين البحث والتطبيق” بمشاركة أكثر من 100 باحث من 30 دولة يقدمون خلالها 91 مشاركة علمية متنوعة تتضمن 53 محاضرة متخصصة، و15 ورشة عمل و41 ملصقًا علميًا، كما يشهد المؤتمر الإعلان عن الفائزين بجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة في دورتها الثالثة وتخصيص الجلسات الصباحية من المؤتمر لهم.