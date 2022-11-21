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آبل توفر ميزة جديدة

فتح قفل الآيفون باستخدام صوتك فقط

2022-11-21 الساعة 9:38
فتح قفل الآيفون باستخدام صوتك فقط
المواطن - متابعة

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وفرت شركة أبل، إمكانية فتح قفل جهاز الآيفون باستخدام صوتك فقط، وذلك في iOS 14.6 والإصدارات الأحدث.

قيود التحكم

وتضمن نظام تشغيل iOS للأجهزة المحمولة من آبل، ميزة التحكم الصوتي، التي تمكن المستخدمين من التحكم في مجموعة متنوعة من وظائف النظام، باستخدام صوتهم فقط.

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وحتى وقت قريب، كان أحد قيود التحكم الصوتي هو أنه لن يعمل إذا تم قفل الآيفون الخاص بك. ومع ذلك، في iOS 14.6 والإصدارات الأحدث، أصبح من الممكن استخدام صوتك لإدخال رمز المرور وإلغاء قفل الهاتف.

طريقة الفتح

ويتم فتح جهاز آيفون باستخدام التحكم الصوتي باستخدام عدة خطوات وهي: توجه إلى الإعدادات Settings في الهاتف. ثم اختر إمكانية الوصول (Accessibility). انقر على Physical and Motor، وفعل التحكم الصوتي،  (Voice Control)والآن قم بقفل بجهاز الآيفون باستخدام الزر الجانبي.

وانقر على شاشة الهاتف لتعيد تشغيله، ثم قل Go Home لإلغاء قفل آيفون باستخدام وجهك  أو باستخدام صوتك، بالقول اضغط 1، على سبيل المثال، ليتم الضغط أوتوماتيكيًا على الرقم، لإدخال الرمز وفتح الهاتف.

يشار إلى أن نفس ميزة إمكانية الوصول في التحكم الصوتي تعمل أيضًا مع أجهزة الآيباد.

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