فتيات مقبلات على الحراسات الخاصة وتحديات تواجه حراس الأمن

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لم تعد الحراسات الأمنية من الكماليات، بل أصبحت ضرورة ملحة في جميع القطاعات .
فيديو | بتدريبات تتضمن استخدام السلاح.. فتيات مقبلات على الحراسات الأمنية وسط تحديات تواجه حراس الأمن في القطاع الخاصقد يهمّك أيضاً
التفاصيل مع مراسلة #الإخبارية بشاير آل قبوص #الإخبارية pic.twitter.com/C9t6SI3Mci
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 27, 2022
في غضون ذلك، رصدت قناة الإخبارية أبرز التحديات التي تواجه حراس الأمن في القطاع الخاص.
بدورها، قالت نورة الشهري- حارس أمن تحت التدريب: إنها تعمل في شركة أرامكو منذ عام، وتتلقى حاليًّا التدريب الميداني في دائرة أمن السلام.
أشادت نورة بتجربة التدريب بأنها إيجابية، ولم تجد بها أي عوائق.
فيما قال أحد مسؤولي التدريب: إن الحراسات الأمنية لها نظام صادر بأمر ملكي، ولها تنظيمات، ولها لوائح تنفيذية.
لفت المسؤول إلى أنه يجب على الشركات أن تعمل على تأهيل وتثقيف، وتدريب العاملين لديها، لتحسين مستواهم، مشيرًا إلى أن تحسين هذا الكادر أمر هام وملح.
شدد المسؤول على الشركات التي توظف حراسات خاصة، بأنها يجب أن تعمل على زيادة في رواتب الموظفين لديها في الحراسات، والتأكد من منحهم حقوقهم النظامية كافة أسوة بزملائهم في الشركات الكبرى، خاصة أنهم يعملون أكثر من 8 ساعات يوميًّا، وفي أماكن لا تقل أهمية من الناحية الأمنية.