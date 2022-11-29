فحص بسيط يكشف النوبة القلبية قبلها بـ 10 سنوات

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كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن دراسة حديثة، مفادها أن فحصًا بسيطًا بالأشعة السينية يمكنه أن يرصد احتمال إصابة الإنسان بمرض في القلب، خلال السنوات العشر الموالية، وهو ما من شأنه أن يساعد على وقاية مبكرة من الاضطراب الصحي الخطير.
وتابعت الصحيفة البريطانية، قائلة: إن برنامجًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي يمكنه أن يرصد مخاطر أمراض القلب، بالاعتماد على صور الأشعة السينية وحدها.
ويمكن للبرنامج المعتمد على الذكاء الاصطناعي أن يرصد علامات مبكرة على أن شخصًا ما يواجه احتمالًا للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة ناجمة عن أمراض في العضلة الحيوية بالجسم.
ولفت الخبراء إلى أن الأشخاص الأكثر عُرضة للمخاطر، تكون لديهم طبقة من الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى العالقة بجدران الشرايين.
وعندما تضيق الشرايين أو تتصلب، فإن ذلك يؤدي إلى صعوبة تدفق الدم من وإلى عضلة القلب، وعندئذ، تزيد المخاطر.