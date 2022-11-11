فراس البريكان مهاجم الأخضر الواعد

يعد فراس البريكان مهاجمًا صغير السن ولكنه واعد وقناص في منطقة الجزاء ويجيد المراوغات والاختراقات ويمتلك ضربات رأس قادرة على تسجيل الأهداف في شباك المنافسين ويمكنه التسجيل من أنصاف الفرص كعادة القناصين في عالم كرة القدم.

لاعب واعد

حصد فراس البريكان من فريق الفتح، جائزة أفضل لاعب واعد، عن شهر أكتوبر في دوري روشن السعودي للجولات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة.

وكان البريكان قد خاض 8 مباريات مع الفتح هذا الموسم، بواقع 413 دقيقة، وتمكن من تسجيل 4 أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا.

😎 اللاعب الواعد.. النغم الصاعد 🎻 pic.twitter.com/ROEDaOvYfz — دوري روشن السعودي (@SPL) October 26, 2022

قناص بالفطرة

يعد فراس البريكان هداف المنتخب الأوليمبي السعودى ومتواجدًا في قائمة الفريق النهائية لكأس العالم قطر 2022 سجل في بطولة الخليج العربي وكأس آسيا الناشئين وتصفيات آسيا لكأس العالم وله مع المنتخبات السعودية 12 هدفًا.

قائمة الأخضر المونديالية

حراسة المرمي: محمد العويس، محمد اليامي، نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، محمد البريك، عبدالإله العمري، علي البليهي، عبدالله مادو، حسان تمبكتي، سعود عبدالحميد، ياسر الشهراني.

الوسط: سلمان الفرج، سالم الدوسري، عبدالإله المالكي، محمد كنو، عبدالرحمن العبود، سامي النجعي، هتان باهبري، ناصر الدوسري ، علي الحسن ، رياض شراحيلي ، عبدالله عطيف.

الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، هيثم عسيري، فهد المولد.