فراس البريكان يفرض نفسه على تشكيل رينارد

يُقدم النجم فراس البريكان مستوى مميزًا مع الفتح، ليكون من الركائز الأساسية مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد.

تألق فراس البريكان

وعلى الرغم من أن صغر سن فراس البريكان، حيث إنه يبلغ 22 عامًا، إلا أنه يملك خبرات كبيرة، نظرًا لمشاركته مع المنتخبات السعودية في المراحل السنية المختلفة، بجانب تواجده مع المنتخب الأول.

ويُعد فراس البريكان من أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات مع رينارد، حيث خاض 22 مواجهة بمعدل 1278 دقيقة، كما أنه يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين تحت قيادته برصيد 6 أهداف.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد أشاد بإمكانيات فراس البريكان، متوقعًا أن يكون ضمن أبرز 5 لاعبين في صفوف الأخضر بكأس العالم 2022، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

السعودية ضد آيسلندا

وتُقام يلعب منتخب السعودية ضد آيسلندا، مساء يوم غد الأحد، على استاد محمد بن زايد، وذلك في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الأخضر الإعدادي للمشاركة في مونديال 2022 في قطر.

وتُعد مواجهة آيسلندا هي الرابعة التي تخوضها كتيبة رينارد في معسكر أبو ظبي الحالي، حيث لعب الأخضر 3 مباريات ودية، فاز على مقدونيا الشمالية بهدف نظيف، تعادل إيجابيًا مع ألبانيا، وسلبيًا ضد هندوراس.