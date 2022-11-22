فرحة الجماهير السعودية بعد فوز الأخضر على الأرجنتين

أجواء حماسية وهتاف شهدته منطقة “فان فستيفال” في مرسول بارك بالرياض، من قبل الجمهور من مشجعي كأس العالم، بعد تقدم المنتخب السعودي على الأرجنتين باستاد لوسيل، ضمن مواجهات دور المجموعات بكأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وأظهر مقطع فيديو وصور الفرحة العارمة من القلب والتشجيع من قبل الجماهير بعد الفوز الساحق والتقدم للمنتخب السعودي بنتيجة 2-1.

الأخضر يحرج ميسي ورفاقه

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في إبهار العالم، والفوز على منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وفي الشوط الأول، كان ليونيل ميسي أحرز هدف التقدم لـ منتخب الأرجنتين في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

هدف صالح الشهري

وفي الشوط الثاني، كشر الأخضر عن أنيابه الهجومية ليُضيف الهدف الأول عبر صالح الشهري في الدقيقة الـ48، ثم بعدها عزز سالم الدوسري من تقدم الأخضر بالهدف الثاني من تصويبة قوية في الدقيقة الـ53، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 2-1.