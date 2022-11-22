فرحة الجماهير العربية بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين

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رصد مقطع فيديو مجمع فرحة عارمة لمشجعي المنتخب السعودي من الدول العربية، احتفالاً بالفوز التاريخي للأخضر على الأرجنتين، في أولى جولات كأس العالم 2022.
وأبان الفيديو لقطات من فرحة الجمهور الجزائري والعراق وفلسطين ومصر وعمان والسودان.
وحقق المنتخب السعودي فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتين في أكبر مفاجآت المونديال بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما على استاد لوسيل، ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.
وحوّل الأخضر تأخره بهدف في الشوط الأول إلى تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثاني حيث سجل النجم الأرجنيتي ليونيل ميسي في الدقيقة 10 من ضربة جزاء ثم أدرك صالح الشهري، التعادل بالدقيقة 48 وبعدها أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 53 من الشوط الثاني.
ويعتبر الأخضر السعودي أول منتخب آسيوي يسجل هدفين على الأرجنتين في مباراة واحدة في التاريخ.