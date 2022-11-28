فرحة الجماهير بفوز المغرب على بلجيكا بالمونديال

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احتفلت الجماهير المغربية والعربية بفوز منتخب المغرب الأول لكرة القدم، الأحد، على نظيره البلجيكي، بنتيجة هدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات من نهائيات كأس العالم 2022.
#نشرة_الأخبار | 📍من سوق واقف عبدالمجيد الرميثي مراسل SSC يرصد فرحة الجماهير العربية بفوز أسود الاطلس على بلجيكا 👏🏻🤩#SSC pic.twitter.com/5TwKwuwX0O
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 27, 2022
وشهدت العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، احتفالات كبيرة بفوز المغرب على بلجيكا (2/ 0) في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الثانية ضمن مرحلة المجموعات لمونديال قطر 2022.
ومن سوق واقف رصدت قناة SSC، الأحد، فرحة الجماهير العربية بفوز أسود الأطلس، على بلجيكا بهدفين دون رد، في واحدة من مفاجآت البطولة حتى الآن.
وليد الركراكي مدرب منتخب #المغرب لـ #قنوات_الكاس: مازلنا لم نحقق شيئا وعلينا أن نركز على مباراة كندا .. وأقول لـ #قطر برافو على ما أنجزتموه للمسلمين #أسود_الأطلس #AtlasLions #DimaMaghrib @EnMaroc @BelRedDevils
#المغرب_بلجيكا #DEVILTIME
#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/bkix1TFALH
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 27, 2022
وقال وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب في تصريحات، الأحد، لقنوات الكاس القطرية: ما زلنا لم نحقق شيئًا وعلينا أن نركز على مباراة كندا.. وأقول لـ قطر برافو على ما أنجزتموه للمسلمين.