فرحة الجماهير بفوز المغرب على بلجيكا بالمونديال

احتفلت الجماهير المغربية والعربية بفوز منتخب المغرب الأول لكرة القدم، الأحد، على نظيره البلجيكي، بنتيجة هدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات من نهائيات كأس العالم 2022.

احتفالات كبيرة

وشهدت العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، احتفالات كبيرة بفوز المغرب على بلجيكا (2/ 0) في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الثانية ضمن مرحلة المجموعات لمونديال قطر 2022.

ومن سوق واقف رصدت قناة SSC، الأحد، فرحة الجماهير العربية بفوز أسود الأطلس، على بلجيكا بهدفين دون رد، في واحدة من مفاجآت البطولة حتى الآن.

تصريحات الركراكي

وقال وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب في تصريحات، الأحد، لقنوات الكاس القطرية: ما زلنا لم نحقق شيئًا وعلينا أن نركز على مباراة كندا.. وأقول لـ قطر برافو على ما أنجزتموه للمسلمين.