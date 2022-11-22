Icon

الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة Icon إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
السعودية اليوم
حصاد اليوم
وصل لأعلى طاقة استيعابية

فرحة زوار بوليفارد وورلد بفوز المنتخب السعودي

2022-11-22 الساعة 8:58
فرحة زوار بوليفارد وورلد بفوز المنتخب السعودي
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

نشر حساب منطقة بوليفارد وورلد، أكبر منطقة ترفيهية في موسم الرياض 2022، لقطات مصورة لاحتفال الزوار بفوز المنتخب الوطني اليوم على المنتخب الأرجنتيني ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

قد يهمّك أيضاً
Img

الأرصاد: استقرار حالة الأجواء في جدة اليوم

Img

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس وزراء ماليزيا

وقال الحساب على تويتر: احتفال الزوَّار بفوز الأخضر باقٍ وعالٍ، وسعادتهم واصلتنا من كبر الفرحة، بكل مناطق بوليفارد وورلد.

أعلى طاقة استيعابية

كما أكد في وقت سابق، أن بوليفارد وورلد وصل لأعلى طاقة استيعابية اليوم.

من جانب آخر، أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن منطقة بوليفارد وورلد تستقبل زوارها اليوم، مجانًا احتفالًا بفوز الأخضر وتألقه.

أداء مبهر

قدم لاعبو الأخضر، اليوم الثلاثاء، مباراة رائعة مبهرًا العالم، بعد نجاحه في إيقاف سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الأرجنتيني بعد مرور 36 مباراة، لم يعرف فيها التانجو الخسارة، منذ الخسارة من البرازيل في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا عام 2019.

واستطاع المنتخب الوطني في اقتناص 3 نقاط بعد الفوز على منتخب الأرجنتين في المباراة اليوم الثلاثاء بنتيجة 2/ 1 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض
العالم

رجل يقذف الملك تشارلز بالبيض

العالم
تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...
السعودية اليوم

تفاصيل غرق طفل وإنقاذ 4 أشخاص في...

السعودية اليوم
بابلو توري يدخل تاريخ برشلونة
الرياضة

بابلو توري يدخل تاريخ برشلونة

الرياضة
الوضع الدولي في خطر
العالم

الوضع الدولي في خطر

العالم
مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟
السعودية اليوم

مستشفى خاص يستغل المرضى: ليش أجل جاي؟

السعودية اليوم
المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب
الرياضة

المسحل: بدعم القيادة السخي صقورنا تعانق الذهب

الرياضة
تراجع مبيعات الصين في يوم العزاب 11/11
العالم

تراجع مبيعات الصين في يوم العزاب 11/11

العالم
السيطرة على 4 أسود داخل استراحة
السعودية اليوم

السيطرة على 4 أسود داخل استراحة

السعودية اليوم