فرحة زوار بوليفارد وورلد بفوز المنتخب السعودي

نشر حساب منطقة بوليفارد وورلد، أكبر منطقة ترفيهية في موسم الرياض 2022، لقطات مصورة لاحتفال الزوار بفوز المنتخب الوطني اليوم على المنتخب الأرجنتيني ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وقال الحساب على تويتر: احتفال الزوَّار بفوز الأخضر باقٍ وعالٍ، وسعادتهم واصلتنا من كبر الفرحة، بكل مناطق بوليفارد وورلد.

أعلى طاقة استيعابية

كما أكد في وقت سابق، أن بوليفارد وورلد وصل لأعلى طاقة استيعابية اليوم.

من جانب آخر، أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن منطقة بوليفارد وورلد تستقبل زوارها اليوم، مجانًا احتفالًا بفوز الأخضر وتألقه.

أداء مبهر

قدم لاعبو الأخضر، اليوم الثلاثاء، مباراة رائعة مبهرًا العالم، بعد نجاحه في إيقاف سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الأرجنتيني بعد مرور 36 مباراة، لم يعرف فيها التانجو الخسارة، منذ الخسارة من البرازيل في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا عام 2019.

واستطاع المنتخب الوطني في اقتناص 3 نقاط بعد الفوز على منتخب الأرجنتين في المباراة اليوم الثلاثاء بنتيجة 2/ 1 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.