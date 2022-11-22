فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله

أظهرت الصور فرحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين وسجوده شكرًا لله سبحانه على تحقيق الفوز التاريخي في مونديال كاس العالم بقطر 2022.

ولفتت متابعة ولي العهد واشقائه الأمراء لمجريات المباراة مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، مستشهدين بحديث ولي العهد قبل أيام لبعثة الاخضر منا يعكس فن الإدارة الناجح الذي يقدمه سموه لإدارة المشاعر والضغوط.

وحظيت الصورة التي نشرها حساب الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز على موقع إنستجرام، بإعجاب آلاف المتابعين في الدقائق الأولى من نشرها وحظيت بتداول واسع مع ربطها بما قاله ولي العهد للاعبي الفريق قبل السفر إلى قطر حيث طلب منهم أن يستمتعوا ويلعبوا بشكل جيد.

وتعليقًا على الصورة قال الكاتب فهيم الحامد: “الحمد لله والشكر للرحمن.. السجود شكرًا لله حفظ الله قيادتنا الحكيمة وأميرنا المحبوب محمد بن سلمان الذي لامس مشاعر أفراد المنتخب عندما قال لهم: (استمتعوا).. إنه فن نادر لإدارة المشاعر والضغوط والنصر قادم بإذن الله”.

فرحة ولي العهد

وكانت عدة صور نشرها حساب الأمير سعود بن سلمان قد أظهرت جانبًا من فرحة ولي العهد بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي اليوم حيث أنهى مسيرة اللافوز للمنتخب الأرجنتيني بعد 36 مباراة.

لقاء المنتخب السعودي

وكان ولي العهد قد استقبل قبل أيام، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من أجل دعم وتحفيز اللاعبين قبل المشاركة بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأشاد ولي العهد بمستوى المنتخب السعودي والجهد الكبير الذي بذله اللاعبون من أجل خطف بطاقة الصعود إلى نهائيات المونديال، مؤكدًا أن الصعود أصبح أمرًا هامًّا للسعوديين.

وطالب ولي العهد اللاعبين باللعب بدون أي ضغوط نفسية، والاستمتاع وإمتاع الجمهور، متمنيًا لهم أفضل مستقبل.