فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية
أظهرت صورًا فرحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في أولى مواجهات الفريقين في كأس العالم 2022 المقامة في قطر.
وأظهرت الصور التي نشرها حساب الأمير سعود بن سلمان في إنستغرام، ولي العهد وهو يعانق أحد الحضور بتلقائية وعفوية.
وحازت الصور على إعجاب آلاف المتابعين خلال الدقائق الأولى من نشرها، مؤكدين أن دعم ولي العهد للمنتخب السعودي هو الحافز الأكبر والدافع الأول للأداء الرائع الذي ظهر به المنتخب السعودي اليوم أمام الأرجنتين.
وكان المنتخب السعودي فاز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، حيث سجل كل من صالح الشهري وسالم الدوسري، للمنتخب السعودي، فيما سجل ميسي هدف الأرجنتين الوحيد من ركلة جزاء، ليكون الأخضر أول منتخب عربي يهزم الأرجنتين في المونديال، كما أوقف سلسلة اللاهزيمة لـ راقصي التانجو عند 36 مباراة.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أكد أن فوز السعودية على الأرجنتين والأداء البطولي للمنتخب السعودي واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم.
وكان ولي العهد قد استقبل قبل أيام، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من أجل دعم وتحفيز اللاعبين قبل المشاركة بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
وأشاد ولي العهد بمستوى المنتخب السعودي والجهد الكبير الذي بذله اللاعبون من أجل خطف بطاقة الصعود إلى نهائيات المونديال، مؤكدًا أن الصعود أصبح أمرًا هامًّا للسعوديين.