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فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين

2022-11-22 الساعة 5:11
فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين
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المواطن - الرياض

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أظهرت صورًا فرحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بفوز المنتخب السعودي على الأرجنتين في أولى مواجهات الفريقين في كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

 

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وأظهرت الصور التي نشرها حساب الأمير سعود بن سلمان في إنستغرام، ولي العهد وهو يعانق أحد الحضور بتلقائية وعفوية.

وحازت الصور على إعجاب آلاف المتابعين خلال الدقائق الأولى من نشرها، مؤكدين أن دعم ولي العهد للمنتخب السعودي هو الحافز الأكبر والدافع الأول للأداء الرائع الذي ظهر به المنتخب السعودي اليوم أمام الأرجنتين.

فوز المنتخب السعودي

وكان المنتخب السعودي فاز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، حيث سجل كل من صالح الشهري وسالم الدوسري، للمنتخب السعودي، فيما سجل ميسي هدف الأرجنتين الوحيد من ركلة جزاء، ليكون الأخضر أول منتخب عربي يهزم الأرجنتين في المونديال، كما أوقف سلسلة اللاهزيمة لـ راقصي التانجو عند 36 مباراة.

مفاجأة المونديال

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أكد أن فوز السعودية على الأرجنتين والأداء البطولي للمنتخب السعودي واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم.

لقاء ولي العهد

وكان ولي العهد قد استقبل قبل أيام، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، من أجل دعم وتحفيز اللاعبين قبل المشاركة بنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وأشاد ولي العهد بمستوى المنتخب السعودي والجهد الكبير الذي بذله اللاعبون من أجل خطف بطاقة الصعود إلى نهائيات المونديال، مؤكدًا أن الصعود أصبح أمرًا هامًّا للسعوديين.   

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