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في ليلة طربية نسائية على مسرح محمد عبده أرينا

فرحتان عاشتهما نوال الكويتية وأميمة طالب في موسم الرياض

2022-11-20 الساعة 7:00
فرحتان عاشتهما نوال الكويتية وأميمة طالب في موسم الرياض
المواطن - الرياض

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قدمت شركة روتانا واحدة من أجمل حفلات “موسم الرياض” الطربية النسائية بامتياز لهذا العام، برعاية الهيئة العامة للترفيه، حيث كان نجمتاها “قيثارة الخليج” نوال الكويتية والمطربة أميمة طالب، اللتين أشعلتا مسرح “محمد عبده أرينا” في بوليفارد الرياض بتقديمهما سويًا دويتو “ما مات حبي لك للحين عايش”.

فرحة خاصة

واستقبل سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، نوال الكويتية وأميمة طالب عند وصول كل منهما إلى الحفل، ومن ثم لقائهما مع أهل الإعلام والسوشيال ميديا الذين حملت أسئلتهم عبارات التقدير للمطربتين اللتين جاءتا الحفل وكل منهما تحمل بداخلها فرحة خاصة.

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وتزامن تاريخ الحفل مع مناسبة عيد ميلاد الفنانة نوال، حيث هنأها الجميع بما في ذلك زميلتها أميمة طالب التي قالت لها: “عيد ميلاد سعيد، أحب في المناسبة القول إني واحدة من جمهور أم حنين وإن شاء الله دومًا تطربنا بصوتها العذب ودوما هي في تألق”.

في المقابل، تلقت أميمة طالب التهنئة من الإعلاميين على فرحتها بألبومها الجديد الذي صدر متزامنًا مع الحفل ومن إنتاج وتوزيع روتانا، وعنوانه “تركي، طارق محمد” ويتضمن 5 أغانٍ خليجية هي: “وش أخباره، بترجع، حبيب أحد، أكذب نسيتك، أونتوراج”.

وأحيت الفقرة الأولى من الحفل أميمة طالب، ومن البداية اعترفت للجمهور بأنها متوترة وأنها مع هذا الجمهور ولدت من جديد، مضيفة: “سعيدة بوجودي معكم على هذا المسرح العظيم مسرح “فنان العرب” محمد عبده، وشكرًا لروتانا بيتي والمكان اللي أحبه ودائمًا ادلع فيه”.

دعم المنتخب السعودي

كما وجهت الشكر لهيئة الترفيه على وجودها بالحفل، وفي فقرتها دعمت أميمة المنتخب السعودي الذي يشارك في بطولة كأس العالم 2022 قائلة: “كلنا نتمنى التوفيق للمنتخب السعودي الأخضر، وغنت: “دربنا أخضر.. قلبنا أخضر.. فالنا أخضر.. كلنا الأخضر”.

شكر نوال الكويتية

وجاءت الفقرة الثانية ومسك ختام الحفل مع المطربة نوال الكويتية التي استقبلت جمهورها بأغنية “سعودي”، وتوجهت بالشكر للقائمين على موسم الرياض، مضيفة: “الشكر الكبير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ (بوناصر) اللي نشط الحركة الموسيقية وأشعل الحماس بين كل الفنانين وهذا شيء وايد حلو ولصالحنا ولصالح الجمهور”.

ونظرًا لأن الحفل جاء متزامنًا مع عيد ميلادها، أهدت نوال جمهورها في اليوم ذاته أغنية جديدة بعنوان “هديتي لكم”، في لفتة لجمهورها على مكانتهم الخاصة في قلبها.

في الختام وعند مغادرة نوال المسرح حرصت أن تثني على ما شاهدته فيه من إبهار وتصاميم جديدة، مثنية في ذلك على جهود الأستاذ سالم الهندي، قائلة: “أبو فواز ما يمسك شيء إلا ويصير ذهب”.

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