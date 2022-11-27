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بعد فوز الأرجنتين ضد المكسيك

فرص تأهل المنتخب السعودي لدور الـ16

2022-11-27 الساعة 9:04
فرص تأهل المنتخب السعودي لدور الـ16
المواطن - مروة نبيل

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تأجل حسم تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2022 إلى الجولة الثالثة من الأخيرة من مرحلة المجموعات.

المجموعة الثالثة

ولعب المنتخب السعودي ضد بولندا بالأمس ضمن منافسات الجولة الثانية لمونديال قطر 2022، وخسر الأخضر بهدفين دون رد، فيما استعادت الأرجنتين توازنها؛ ونجحت في الفوز على المكسيك بنتيجة 2/0.

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الأرجنتين ضد المكسيك
مباراة الأرجنتين والمكسيك – المصدر @fifaworldcup_ar

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العالم 2022 بعد نهاية الجولة الثانية، كالتالي؛ منتخب بولندا الأول لكرة القدم في الصدارة بـ4 نقاط، ثم الأرجنتين برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأخضر، ثم المكسيك برصيد نقطة.

السعودية وبولندا
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

فرص المنتخب السعودي

ويحتاج الأخضر إلى الفوز على المكسيك في الجولة الأخيرة، لضمان حسم التأهل برصيد 6 نقاط، وتعني الخسارة توديع الأخضر لكأس العالم، ويصل رصيد “إل تري كولور” إلى 4 نقاط؛ وينتظر نتيجة مباراة الأرجنتين وبولندا.

وفي حالة تعادل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره المكسيكي، سيرتفع رصيد الأخضر إلى 4 نقاط، وينتظر نتيجة مواجهة الأرجنتين لحسم موقفه من خطف بطاقة التأهل لدور الـ16 بالمونديال.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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