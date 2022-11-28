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بعد تسرُّب بيانات 533 مليون مستخدم

فرض غرامة 265 مليون يورو على ميتا

2022-11-28 الساعة 8:32
فرض غرامة 265 مليون يورو على ميتا
المواطن - متابعة

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كشفت وكالة بلومبرغ للأنباء، عن فرض غرامة بمقدار 265 مليون يورو (277 مليون دولار) على شركة ميتا بلاتفورمس لفشلها في منع تسرب البيانات الشخصية لأكثر من نصف مليار مستخدم من خدمة فيسبوك التابعة لها.

التفاصيل

وخلص تحقيق إلى أن شركة التواصل الاجتماعي فشلت في تطبيق ضمانات صارمة مطلوبة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات الخاصة بالاتحاد الأوروبي، الأمر الذي دفع المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات، وهي الجهة الرئيسية للرقابة على الخصوصية على ميتا في الاتحاد الأوروبي، إلى فرض الغرامة.

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ووفقًا لبيان عبر البريد الإلكتروني، تلقت وكالة بلومبرغ نسخة منه اليوم، فإنه علاوة على الغرامة، وهي ثالث أكبر غرامة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، أمرت المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات الوحدة الأيرلندية لميتا ضمان أن معالجة البيانات تمتثل للقانون.

وظهرت بيانات شخصية بشأن 533 مليون مستخدم لـفيسبوك عبر العالم على موقع للقرصنة العام الماضي، بما في ذلك أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني.

وأفادت ميتا، في بيان، اليوم، أن حماية الخصوصية وأمن بيانات الأفراد أساسي لكيفية سير عملنا، وأنها تعاونت بالكامل مع جهات التنظيم.

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