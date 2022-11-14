فريقان سعوديان يتأهلان لمعسكر أبل للرواد

تمكن فريقان من أكاديمية مطوري أبل النسائية، من الانضمام لمعسكر أبل لرواد الأعمال من كاليفورنيا، والذي يقام خلال الفترة من 7 لـ 11 نوفمبر الجاري.

من جانبها، هنأت السفارة الأمريكية في الرياض الفريقين على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: نتقدم بأحر التهاني للفريقين السعوديين من أكاديمية مطوري أبل النسائية في الرياض لتأهلهما إلى معسكر أبل لرواد الأعمال في كاليفورنيا.

الفريقان

الفريق الأول المرشح لمؤسسي تطبيق (HOVER)، يضم أروى الفريح، وتهاني الثقفي، وسمية الشريف، وبثنية البسام، ونجاة علي، ويقدم التطبيق سوقًا يربط بين المستهلكين وقائدي طائرات الدرونز لتوفير الخدمات التي يرغبون في استخدامها والأدوات التي يحتاجها قائد طائرة الدرونز.

الفريق الثاني لتطبيق (AWARE) يضم شذى العنزي، وأروى الخميس، ومها الهذلول، وفيء الشيبان، ورزان بن رشيد ونورة الصليفيح، ويُقدم التطبيق خدمة للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على مراجعات وتوصيات موثوقة حول منتجات العناية بالبشرة وتحديد روتين العناية الخاص.

معسكر كاليفورنيا

يعمل على تطبيقات أنشأتها المشاركات أو شاركن في إنشائها، وذلك للعمل بشكل مباشر مع خبراء ومهندسين من “Apple” للمساعدة في تعزيز وتسريع نمو التطبيقات.

أكاديمية مطوري أبل

وتعد الأكاديمية جزءًا من مبادرات متعددة تم إطلاقها للإسهام في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية لرؤية 2030، وهي بالشراكة بين أبل وأكاديمية “طويق”.

وأكاديمية “طويق” هي شراكة بين الاتحاد للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وهي الأولى لأبل بالشرق الأوسط وإفريقيا، وتقدم برنامجًا تدريبيًّا للمطورات ورائدات الأعمال والمصممات، لتأسيس شركات تطبيقات iOS التي تعكس دعم جهود المملكة لتمكين المرأة، وزيادة معدلات توظيفها.

يذكر أن الأكاديمية تم افتتاحها في يونيو 2021، وذلك في إطار تعاون إستراتيجي مع المملكة، وتعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأول أكاديمية نسائية في العالم.